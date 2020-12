Em 24 horas, MS registra mais de mil casos confirmados de coronavírus

Ao todo, 1.550 exames deram positivos - (Foto: Saul Schramm)

Mato Grosso do Sul já registra 111.335 pessoas contaminadas pela Covid-19. É o que mostra o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), do Governo do Estado, desta sexta-feira (11). Em apenas 24 horas, 1.550 exames deram positivos.

Até o momento, 14.136 casos estão ativos no Estado, sendo que deste total 13.498 estão em isolamento domiciliar e 638 internados, sendo que 383 estão em leitos clínicos, com 215 na rede pública e 168 na rede privada.

Os casos mais graves, que exigem internação em UTI, somam 255 pacientes, sendo 168 pelo SUS e 87 na rede privada. “Para cada 100 casos, podemos ter 5% pessoas que irão precisar de leitos clínicos e de UTI. A média móvel atinge 1.128 casos ao dia”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

A taxa de ocupação global de leitos UTI/SUS atinge níveis alarmantes no Estado, com a macrorregião de Campo Grande registrando 104% de ocupação, sendo que os 4% acima da capacidade representam pacientes em leitos de Covid ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde; em Dourados, a ocupação está em 81%, em Três Lagoas, em 63% e em Corumbá em 82%.

Em 24 horas, foram registrados nove óbitos por coronavírus, sendo que quatro óbitos foram de pessoas residentes na Capital e outras cinco mortes, sendo uma em cada município: Três Lagoas, Naviraí, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim e Glória de Dourados. Do início da pandemia até agora, 1.897 pessoas morreram por Covid-19.

Sem sintomas, 95.302 pessoas estão recuperadas da doença, segundo o boletim epidemiológico da SES.

Ana Brito, Subcom

Foto: Saul Schramm