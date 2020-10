MS registra 1.395 mortes por coronavírus, com 209 pessoas internadas em UTI

No ranking estadual de casos confirmados, Campo Grande se mantém na primeira posição (32.383 casos) - (Foto: Edemir Rodrigues )

Os dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira (8), da Secretaria de Estado de Saúde, mostram que o avanço da doença continua intenso no Estado. Até o momento, já foram registradas 1.395 mortes, com 10 óbitos consolidados hoje.

Até o momento, 73.548 casos da doença foram confirmados em Mato Grosso do Sul, com 521 casos novos. Atualmente, 434 pessoas estão internadas, com três vindos de outros Estados, sendo 228 em leitos clínicos e 209 em leitos de UTI. Há 4.555 pessoas em isolamento domiciliar e 67.164 curadas.

No ranking estadual de casos confirmados, Campo Grande se mantém na primeira posição (32.383 casos); em segundo lugar, Dourados (7.686 casos); em terceiro Corumbá (4.290); em quarto Três Lagoas (2.305) e, em quinto lugar, Sidrolândia (2.038).

Durante a live, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou dos testes da vacina contra a Covid-19, da proximidade do feriado prolongado e da importância da biossegurança para evitar o contágio.

Na última quinta-feira (7), O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, assinou termo de cooperação técnica para a realização dos testes de vacina contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão testadas quatro vacinas no Estado. “Sempre seremos parceiros de ações que possam trazer avanços nessa luta contra a Covid-19”, afirma o titular da pasta, Resende.

Clique aqui e confira o boletim na íntegra.

Ana Brito, Subcom