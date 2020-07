MS possui duas de suas 79 cidades livres de casos do novo coronavírus

Figueirão, no centro norte do Estado, é um dos dois municípios que ainda estão livres do contágio do novo coronavírus - (Foto: Reprodução)

Com 97% de todo Mato Grosso do Sul infectado e mais de 20 mil positivos, dois municípios no interior do Estado ainda resistem aos efeitos do novo coronavírus. Japorã, no extremo sul, e Figueirão, no centro norte, permanecem livres de casos de Covid-19 em meio a pandemia e aumento de pessoas contaminadas pelo vírus.

Figueirão e Japorã são as únicas cidades sul matrogrossenses que fazem parte da lista de sem registro de casos confirmados positivos. Ainda que Japorã conste, como informado pelo último boletim epidemiológico de domingo (26), com 8 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e síndrome gripal (SG), a cidade está isenta de Covid-19.

Na sexta-feira (25), a Secretaria de Estado de Saúde divulgou que esses dois municípios dentre os que doaram monitores multiparamédicos que não estavam sendo utilizados para a composição de leitos de UTI na Capital.

Até a última terça-feira (21), o Estado contava com três munícipios livres de contágio, porém Pedro Gomes registrou seu primeiro exame positivo essa semana. O boletim epidemiológico conta, agora, com 77 cidades de Mato Grosso do Sul com casos do novo coronavírus.