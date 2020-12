MS planeja comprar 1,7 mil doses de vacina da Coronavac

Mato Grosso do Sul está planejando comprar 1,7 milhão de doses da vacina Coronavac, que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul está planejando comprar 1,7 milhão de doses da vacina Coronavac, que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan. As informações foram confirmadas pelo secretário de Saúde, Geraldo Resende na live de hoje (28).

A estimativa é que pelo menos 850 sul-mato-grossenses podem ser vacinados, com uma previsão de duas doses por pessoa, mas que ainda dependem do Ministério da Saúde. “Caso não tenhamos uma solução a curto prazo pelo Ministério, o Governo do Estado já nos deu autorização para fazer a compra dessas vacinas. Já fizemos um memorando para o Instituto [Butantan], na aquisão das vacinas. Por isso esperamos que o Ministério nos responda, e possa fazer valer aquilo que é orgulho do povo brasileiro”, ressalta.

A secretaria está em contato direto com o Ministério da Saúde. “Estamos confiando na fala do ministro da Saúde, que até o fim de janeiro terá todas as vacinas e partir de fevereiro já possamos começar a vacinação no País. Estamos torcendo para que isso não aconteça”, explica.

Novos lotes em SP - O Governo de São Paulo recebeu na manhã desta segunda-feira (28) um novo lote com mais 500 mil doses da vacina do Instituto Butantan contra o novo coronavírus. A carga desembarcou por volta de 11h30 no aeroporto de Guarulhos. O voo da Turkish Airlines saiu de Pequim, na China, e fez escala na Turquia. Todo o lote que chegou hoje é composto por doses já prontas para a aplicação.

Na próxima quarta-feira, está prevista a última remessa de 2020, com mais 1,5 milhão de doses prontas, totalizando cerca de 11 milhões de doses em solo brasileiro ainda este ano.