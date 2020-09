MS passa dos 52 mil casos de Covid e gestores pedem cautela para o feriadão

A média móvel indica 751 casos diários nos últimos 7 dias. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Mato Grosso do Sul confirmou mais 831 casos do novo coronavírus. O número apresentado nesta sexta-feira (4) eleva o número de infectados no Estado para 52.406. As três cidades com mais positivos nas ultimas 24 horas foram Campo Grande (+232), Dourados (+134) e Rio Brilhante (+68). A média móvel indica 751 casos diários nos últimos 7 dias.

Mesmo com média móvel indicando um leve decréscimo, os gestores da Secretaria de Estado de Saúde (SES) alertaram para a necessidade de manter todos os cuidados para que não haja uma nova crescente na média móvel. "Nossa média móvel decresceu. Há um processo de desaceleração, mas estamos ainda num platô muito alto e nós queremos fazer um trabalho junto aos municípios para fazer essa curva diminuir e termos menos casos e consequentemente vai levar a menos necessidade de leitos clínicos e leitos de UTI", avaliou o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Com a proximidade do feriado da independência, a secretária-adjunta, Christine Maymone enfatizou que a circulação viral continua alta. "Todos nos queremos ficar juntos, somos um povo brasileiro afetivo. Mas neste momento não é possível! Temos que ter distanciamento social, usar máscaras e regras de higiene, assim é que a ciência e o mundo tem nos mostrado. As evidencias cientificas são essas. Fico muito preocupada com os dados daqui a 14 dias, depois que as pessoas fazem as movimentações. Não estamos em curva descendente", alertou.

O numero de vidas perdidas para a doença subiu para 939 com as 25 confirmações das ultimas 24 horas. Os óbitos no mês de agosto está em 488 e setembro já contabiliza 40, conforme o boletim epidemiológico apresentado hoje. A média móvel indica 14 mortes por dia na ultima semana. Confira aqui o boletim epidemiológico detalhado.

A taxa de isolamento social mapeada no Estado nesta quinta-feira (3) foi de 34,5%, enquanto a Capital registrou índice de 33,3%. Confira aqui as taxas registradas nos municípios sul-mato-grossenses e suas respectivas taxas de distanciamento social.