MS já superou o mês de julho na taxa de mortalidade por Covid-19

Com 16 óbitos nas últimas 24 horas e 610 novos casos notificados, o Boletim Coronavírus deste neste domingo (23) traz a média de casos/dia da Covid-19 em todo o Estado. São 809 casos/dia, sendo 401 casos/dia só na Capital. A taxa de óbitos também é preocupante: 13,9%, o que representa uma média de 14 mortes por dia no MS.

O mês de agosto já superou o mês de julho (320 óbitos). Em 23 dias já foram registrados 328 óbitos, sendo 143 em Campo Grande. As cidades com maior índice de casos continuam sendo Campo Grande (18,239), Dourados (5,131), Corumbá (2.137).

As macrorregiões do Estado continuam com números elevados. Cerca de cinco mil casos por semana foram registrados nas 30, 31, 32, 33 e 34 semanas. A cidade de Três Lagoas foi a cidade que teve o maior acréscimo no número da doença, registrando 443 casos.

Com alta testagem (teste RT PCS), a Capital registra em média 200 casos por semana, taxa de 15,1%. Segundo o secretário de Saúde do MS, Geraldo Resende, isso significa que o Estado vem conseguindo dar maior celeridade na investigação dos dados coletados.

Com relação ao número de leitos, a ocupação está acima de 500. Não houve diminuição expressiva, de acordo com o secretário. Atualmente o número de leitos ocupados é de 539, sendo 320 em UTIs. Do tal de leitos, 166 são da rede pública e 166 da rede privada.

O total de casos ativos em todo Estado é de 6,562.

Boletim epidemiológico