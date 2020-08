MS confirma mais 415 casos de Covid e 11 óbitos pela doença

A taxa de letalidade subiu para 1,8% no fim de semana no Estado. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Mais 415 casos do novo coronavírus foram confirmados em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas. O número consta no boletim epidemiológico apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (31).

Embora o número seja baixo se comparado as confirmações dos últimos dias, o secretário de saúde, Geraldo Resende explica. “Não é um número real, é o número que foi encerrado pela fragilidade que temos nas equipes de saúde nos municípios nos finais de semana e feriados”. Os casos pendentes de encerramento pelos municípios somam 2.868.

As cinco cidades com maior número de infectados são: Campo Grande (+249), Corumbá (+48), Dourados (+28), Aquidauana (+21), Ponta Porã (+11). A média móvel de infectados está em 839 positivos ao dia na última semana.

A taxa de letalidade subiu para 1,8% no fim de semana no Estado. Nesta segunda-feira foram confirmados onze óbitos por complicações da Covid, sendo 10 deles residentes em Campo Grande. A média móvel indica que a doença provocou a morte de 13,1 pessoas por dia na última semana.

As taxas de isolamento social mapeadas em Mato Grosso do Sul durante o final de semana foram de 38,7% no sábado (29) e de 45,3% no domingo (30). Confira aqui a taxa média de pessoas que permaneceram em casa ao longo do fim de semana na Capital e nos municípios do interior do Estado.