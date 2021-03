Fevereiro fecha o mês com queda no número de casos confirmados e óbitos por Covid-19 em MS

População de máscara nos ônibus - (Foto: José Cruz)

O Estado do Mato Grosso do Sul registrou, nesta segunda-feira (1º), a marca de 3.330 mortes por coronavírus, sendo que deste total, 11 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. O mês de fevereiro, encerrou-se com 382 vidas perdidas com o vírus.

Entretanto, segundo repercussão nacional o Estado já ocupa o segundo lugar no ranking nacional de vacinação contra o vírus, como apontou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a live de hoje. “Segundo a Revista Veja, estamos em segundo lugar na aplicação das vacinas. Isso é fruto da parceria da SES, com as secretarias municipais, prefeitos e prefeitas que têm nos ajudado muito nessa missão”.

Em apenas 24 horas, 453 exames deram positivos para a doença, somando 181.981 casos confirmados da doença, sendo que deste total 7.446 estão em isolamento domiciliar, enquanto que 611 estão hospitalizados.

Comparativo de óbitos por Covid-19

Do total de pacientes que estão internados, 308 estão em leitos clínicos e 303 em leitos de UTI. Dos que estão em leitos clínicos, 195 estão internados pelo SUS e 113 na rede privada. Os casos mais graves que exigem internação nas UTI’s, temos 234 na rede pública e 69 na rede privada.

De acordo com os dados da SES, 170.594 sul-mato-grossenses estão recuperados da doença.

Com o aumento no número de internações, aumenta o comprometimento de leitos UTI/SUS nas macrorregiões do Estado, atingindo 88% tanto em Campo Grande como em Dourados, em Três Lagoas, alcança 70% e em Corumbá, 66%.

Comparativo de casos confirmados em MS

Vacinômetro - De acordo com a SES, 161.168 doses foram aplicadas, sendo que este total corresponde a 54,2% da fase 1, do público alvo e 23,4% da fase 2 e 4,01% do total da população.

De acordo com a matéria da Revista Veja, mencionada por Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul aplicou 5,44 doses a cada 100 habitantes, ficando atrás apenas do Amazonas, com 6,53 vacinas/100 habitantes.