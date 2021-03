Fotojornalista Valdenir Rezende morre aos 55 anos

Colegas de trabalho e amigos prestam homenagens ao profissional nas redes sociais - (Foto: Arquivo Pessoal)

Após 35 dias de internação no Hospital da Unimed em Campo Grande, o fotojornalista remomado Valdenir Rezende faleceu neste domingo, 28, vítima da Covid-19.

Rezende, 55 anos, atuava como repórter cinematográfico e fotojornalista do Correio do Estado - onde se tornou uma referência no mercado de Mato Grosso do Sul.

Diversos colegas lamentaram a morte de Valdenir nas redes sociais.

Domingo de mais um adeus em razão da covid-19. Junto com Valdenir Rezende se vai parte da história do fotojornalismo sul-mato-grossense. Ser humano incrível e profissional excepcional, que passou o ofício aos filhos. Vai em paz, amigo! — Tainá Jara (@TainaJara) February 28, 2021

Valdenir Rezende é mais um colega jornalista que a gente perde por conta da Covid 19. Outro que vai para a lista do PR genocida. — Theresa Hilcar (@theresahilcar) February 28, 2021

Velório

Devido as medidas de segurança contra o coronavírus, o velório ocorrerá na manhã do dia 1º, entre 07h30 às 09h30 no Cemitério Memorial Park, localizado na Rua Francisco dos Anjos, S/N, Bairro Santa Branca.

As informações são do Correio do Estado.