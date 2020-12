Morre jornalista Guilherme Filho, aos 64 anos, vítima de Covid-19

O jornalista Guilherme Filho - (Foto: Divulgação)

O jornalista Guilherme Filho, 64, morreu na noite de ontem (30) em Campo Grande por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 8 no Hospital El Kadri e intubado desde o dia 15.

Desde então estava sendo realizado uma campanha de doação de sangue para tentar reverter o quadro de uma anemia. O jornalista estava na direção do jornalista da rádio CBN Campo Grande.

Guilherme, que passou por importantes veículos de comunicação do Mato Grosso do Sul, incluindo o extinto Diário da Serra, comandou a comunicação do Governo de MS nas gestões dos ex-governadores Wilson Martins e André Puccinelli.

Pelas redes sociais, a filha de Guilherme e também jornalista, Anahi Zurutuza publicou um texto confirmado o óbito do profissional. Não há informações sobre local e horário de sepultamento.