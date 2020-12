Ministério Público cobra responsabilidade de organizadores de festa "Sunset" em Dourados

Captura do vídeo em que comprova a aglomeração no local - (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recebeu a denúncia de uma festa chamada “Sunset”, realizado em Dourados, a 198 km de Campo Grande, no salão de eventos Cerrado Brasil.

O evento havia sido liberado para acontecer, porém o promotor de Justiça Criminal, Claudio Rogerio Ferreira Gomes, está cobrando a responsabilidade dos organizadores do evento em relação à necessidade de aferição ou pela "autorização" ou "aprovação de projeto" que a festa teve pelo município.

“Durante o evento, não tiveram qualquer controle das regras básicas de distanciamento social no momento em que aumentam o número de casos, o número de mortes e os leitos de UTI, razão pela qual a situação merece ser esclarecida, para apuração de responsabilidades por eventual descumprimento de regras ou medidas sanitárias preventivas”, destaca o promotor.

O promotor foi informado pela Vigilância Sanitária de que um técnico responsável pelo evento apresentou um "projeto" a uma servidora da Vigilância Sanitária, a qual teria dito que este documento estaria em conformidade com a normatização, liberando, então o evento.

Porém após liberar uma fiscalização, percebeu-se um movimento de esvaziamento da festa, partindo-se para o encerramento. Quando as guarnições da Guarda Municipal e da equipe da Vigilância Sanitária chegaram, a fiscalização foi realizada com o restante das pessoas que ainda estavam no local. Porém, o MPMS flagrou aglomeração de forma descontrolada no local.

A média móvel do coronavírus em Dourados atingiu a taxa 125,8, sendo a mais elevada na cidade desde o começo da pandemia. O cálculo tem como base as confirmações de novos casos da doença entre os dias 8 e 14 e dezembro.

Além da quantidade recorde de novos casos, Dourados registrou sete mortes por Covid no decorrer destes sete dias transpassados, acumulando um total de 135 óbitos.