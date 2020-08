Mesmo com casais ficando mais em casa, número de divórcios registra queda em MS

Conforme a a advogada da área de Família e Sucessões, Débora Guelman, o convívio intenso em virtude da quarentena tem sobrecarregado física e emocionalmente as famílias - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ao contrário do que muitos pensavam, a pandemia do coronavírus fortaleceu os laços matrimonias em MS. Diferente do esperado, os números levantados pelo Tribunal de Justiça de MS (TJ-MS) mostrou que as separações despencaram nos meses de quarentena, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Foram 1.913 separações até junho, contra 2.563 no ano passado. Apesar de ter tido queda no número geral, em março, mês de início da pandemia no Estado, houve o pico de divórcios até o momento: 472 separações. Já em março do ano passado, 403 casais se separaram. Em abril houve uma queda: 162 casais pediram divórcio e em abril de 2019, 544 se separaram. Em maio houve 300 separações, e no mesmo mês do ano passado tiveram 552 divórcios. Já em junho foram 238 separações, contra 264 do mesmo período de 2019.

Se formos tratar da maneira do divórcio, neste ano 1.006 se separaram de forma consensual e 907 partiram para o litigioso. Em 2019 pelo menos 1.434 estiveram de acordo com a separação e 1.129 discordaram e entraram com o pedido de divórcio litigioso.

Conforme a a advogada da área de Família e Sucessões, Débora Guelman, o convívio intenso em virtude da quarentena tem sobrecarregado física e emocionalmente as famílias. “Esse isolamento social forçado pela pandemia aumenta o convívio entre os casais e justamente esse aumento do convívio gera conflitos. Por conta disso, a probabilidade de haver mais divórcios é muito maior”, alerta Guelman.

No Brasil - Se tratanto a nível nacional, o número de divórcios consensuais realizados pelos cartórios de notas do País, durante a quarentena decretada pela pandemia do novo coronavírus, entre os meses de maio e junho deste ano, aumentou 18,7%. O aumento coincide com a autorização nacional para que divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doação e procurações possam ser feitos de forma remota, por videoconferência por meio da plataforma e-Notariado.