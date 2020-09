Mesmo com aumento de casos, número de recuperados da Covid-19 sobe e chega à 90% em MS

Foram registrados ainda sete novos óbitos, passando para 1.179 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,8% - (Foto: Chico Ribeiro)

Apesar do alto número de contaminados em Mato Grosso do Sul, quase 90% das pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Estado. Dos 64.033, cerca de 57.759 estão sem sintomas e já estão recuperados e 457 estão internados. Destes, dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta segunda-feira (21), foram registrados 185 novos casos de coronavírus no Estado. Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Dourados aparece com 45 novos casos, Corumbá com 32, Chapadão do Sul com 16 e Anastácio com 13 novos casos.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 74% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 59%, macrorregião de Três Lagoas 43% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 70% de ocupação.

Foram registrados ainda sete novos óbitos, passando para 1.179 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. O maior número óbitos foi registrado em Corumbá – foram três óbitos. Campo Grande e Três Lagoas registraram dois óbito cada.