Médicos atendem de forma voluntária, população com Covid-19 em Campo Grande

Um grupo de médicos decidiu fazer a diferença neste tempo de pandemia em Campo Grande, oferecendo atendimento precoce, gratuito e voluntário a população com Covid-19 - (Foto: Divulgação)

Um grupo de médicos decidiu fazer a diferença neste tempo de pandemia em Campo Grande, oferecendo atendimento precoce, gratuito e voluntário a população com Covid-19.

O projeto Médicos pela Vida tem como foco pessoas já diagnosticadas ou com suspeita, com sintomas leves do 1º ao 5º dia, e acompanhantes de diagnosticados positivos. A ação, que teve início no dia 10 de agosto, também atende profissionais das áreas da saúde, segurança e trabalhadores da linha de frente, com comprovação, além de pessoas pertencentes ao grupo de risco.

O grupo de médicos é favorável ao atendimento precoce. E, observando os mais de 1500 atendimentos já realizados durante 15 dias, acreditam que a ação tem contribuído com a queda do número de hospitalizações, impedindo a sobrecarga no sistema de saúde, e também de óbitos.

Henrique Maia, médico, que também é pastor presidente da Igreja Morada, que abriga o projeto, diz que a população atendida dá um retorno muito positivo.

“Aqueles que aderem ao tratamento, deixam de ser sintomáticos antes do tempo habitual, e isso diminui a capacidade de contagio, consequentemente menos pessoas são infectadas, e se infectadas, com uma carga viral atenuada. Estamos muito satisfeitos e animados com o trabalho”.

O médico ainda salienta que o atendimento precoce vai além da saúde preservada, trazendo informação a população e mais segurança. “Do ponto de vista emocional, o momento de pandemia tem gerado quadros de ansiedade e depressão oriundos do medo, e as pessoas têm saído do atendimento com o sentimento de mais proteção, ganhando esperança e confiança no enfrentamento”.

O atendimento é gratuito e por livre demanda. Acontece na Igreja Morada, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1967 – centro, em frente ao Rádio Clube Cidade.

Para ser atendido, o cidadão deve se dirigir ao local, de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, portando os documentos pessoais, como: RG, CPF, Carteira do SUS, Carteira Funcional (comprovação da área de atuação) e o laudo de contactantes de pacientes positivos para Covid em isolamento domiciliar, se possuir.

O projeto aceita voluntários que possam doar algumas horas de atendimento. Para se candidatar, é preciso ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social ou formandos dessas áreas do penúltimo e último semestre. Também podem se voluntariar, pessoas que ajudem na área administrativa. Mais informações pelo 67 3015-1967 ou pelo instagram do projeto @medicospelavidacg.