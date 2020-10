Mato Grosso do Sul ultrapassa a marca de 80 mil casos confirmados de coronavírus

Covid-19 - (Foto: Secom MS)

Com mais 163 exames positivos para o coronavírus, o Estado contabiliza agora 80.064 casos confirmados da doença. Os dados foram apresentados no último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira (26), nas redes sociais oficiais do Governo do Estado.

Foram registrados 2 óbitos: de um homem de 43 anos, de Naviraí, com nenhuma comorbidade relatada, e de uma mulher de 90 anos, de Campo Grande, com diagnóstico de doença cardiovascular crônica e hipertensão. Com isso, são 1.555 mortes por coronavírus em Mato Grosso do Sul.

“A média é de 367,7 casos novos ao dia e a média diária de óbitos é de 8,3 mortes. Ainda falta estabilidade nos números, então, não se iludam em relação à doença, ainda não baixamos, por exemplo, o número de casos internados”, destacou a secretária-adjunta, Christine Maymone.

Até o momento, 3.613 pessoas estão em isolamento domiciliar e 312 internadas, sendo três de outros estados, com 173 pessoas em leitos clínicos e 142 em leitos de UTI.