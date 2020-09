Mato Grosso do Sul registra uma média de 664 novos casos confirmados por dia

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 236, Corumbá com 80 novos casos, Dourados 58 e Três Lagoas aparece com 35 novos casos - (Foto: Saul Schramm)

Mato Grosso do Sul registrou está registrandouma média de 664 novos por dia, segundo o boletim epidemiologico da Secretaria de Estado de Saúde divulgado hoje (23). Só nesta quarta-feira, foram registrados 652 novos casos de coronavírus.

Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 65.611. Os resultados elevados verificados nesta semana, segundo o secretário de Estado de Saúde, são fruto das aglomerações registradas durante o feriado de 7 de setembro, tanto na Capital quanto no interior do Estado.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 236, Corumbá com 80 novos casos, Dourados 58 e Três Lagoas aparece com 35 novos casos.

Dos 65.611 casos confirmados, 58.406 estão sem sintomas e já estão recuperados, 6001 casos ativos (que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar) e 457 estão internados.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 74% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 65%, macrorregião de Três Lagoas 47% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 85% de ocupação.

Foram registrados ainda 13 novos óbitos, com idades que variam entre 56 e 91 anos, passando para 1.204 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul e mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. O maior número óbitos foi registrado em Campo Grande - foram 05 óbitos. Anastácio, Batayporã, Corumbá, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas registraram um óbito cada.