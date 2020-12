Mato Grosso do Sul registra quase 2 mil novos casos de Covid; 1.102 só em Campo Grande

Teste de covid-19 - (Foto: Secom MS)

O boletim epidemiológico da Covid-19 desta terça-feira (8) registra 1.989 novos casos confirmados da doença em Mato Grosso do Sul. Os dados referem-se aos dois últimos dias, devido a instabilidades apresentadas no sistema do Ministério da Saúde que registrou apenas 23 casos ontem (7).

Do total de novos casos, os municípios com mais positivações são Campo Grande (+1.102), Dourados (+169), Maracaju (+53) e Ponta Porã (+47). A média móvel dos últimos 7 dias aponta uma média de 1.012 testes positivos por dia. Ao todo, são 107.235 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado.

O total de óbitos sobe para 1.852 com os 11 novos registros. São 8 de Campo Grande, Corumbá, Itaporã e Maracaju, uma morte cada. A média móvel aponta 10,3 vidas perdidas por dia para a doença.

No cenário de casos ativos, 13.375 pacientes estão em isolamento domiciliar, e outros 576 estão internados. Sendo, 345 em leitos clínicos e 231 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A ocupação de leitos segue elevada em todas as macrorregiões.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES) existem 2.627 amostras em análise no Lacen, e outros 5.370 casos com resultados já entregues, aguardando a liberação pelos municípios no sistema.