Mato Grosso do Sul registra 410 novos casos confirmados de coronavírus em 24h

A pandemia continua avançando no Estado. Exemplo disso é que, em 24 horas, foram registrados 410 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso do Sul já tem 81.443 pessoas que foram infectadas pelo vírus.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reforça que a atenção deve ser redobrada com a chegada do feriado de Finados, dia 02 de novembro. A preocupação de Resende é que os dados de óbitos também apresentam patamares expressivos, com 11 óbitos, somando 1.581 mortes pela doença. “A taxa de letalidade não diminui, continua em 1,9”, ressaltou.

Até o momento, 3.572 pessoas estão em isolamento social. Deste total, 303 pacientes estão internados nas unidades hospitalares, sendo que duas pessoas são de outros estados, ou seja, não computam para os dados de Mato Grosso do Sul referentes à pandemia.

Do total de pessoas internadas, 170 estão em leitos clínicos, com 106 pelo SUS e 64 pela rede privada. Em leitos de UTI, temos 97 internados pelo SUS e 38 na rede privada, somando 135 pessoas na Unidade de Terapia Intensiva.

Os dados do boletim epidemiológico de hoje mostram, ainda, que o Estado tem 75.987 pessoas recuperadas da doença.