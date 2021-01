Com início da vacinação na quarta-feira, MS recebe 97 mil doses de vacina contra Covid-19

O secretário de Saúde Geraldo Resende - (Foto: Divulgação)

As primeiras 97 mil doses da vacina Coronavac para imunizar os grupos prioritários chegam a Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (18). Já a vacinação terá início na quarta-feira (20).

Nessa primeira etapa serão vacinados os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, além de indígenas e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19.

Seguindo determinação do governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende viajou neste domingo (17) a Guarulhos (SP) para participar do ato simbólico de recebimento, às 7h (horário de Brasília). Os imunizantes serão trazidos por uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

A autorização do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxiford foi comemorada pelo governador Reinaldo Azambuja. “A aprovação é uma importante conquista para a ciência e para o povo brasileiro. Entendo que não há nenhuma outra tarefa mais urgente do que esta: imunizar o mais rápido possível toda a população para a retomada da economia e, principalmente, para salvar vidas! Já temos a logística construída para que a vacinação em nosso estado se inicie imediatamente após o recebimento das doses da vacina e distribuição aos 79 municípios, pois temos pressa em parar de perder vidas, reduzir os riscos de comprometimento grave do sistema de saúde e recuperar os empregos”, disse o governador.

Secretário Geraldo Resende explica que vacinação iniciará com idosos, indígenas e profissionais de saúde

Geraldo Resende explicou que todos os municípios receberão em até 48 horas o imunizante. A distribuição dentro do estado será feita pelo Corpo de Bombeiros e pelas Polícias Civil e Militar. “Nosso plano é audacioso. Estamos muito alinhados para iniciar a vacina às 10h na quarta-feira conforme combinado com o Ministério da Saúde. Nós temos um plano de distribuição dessas vacinas em 24 horas ou, no máximo, em 48 horas. Certamente vai ser destinado a todos os municípios do Estado”, disse o secretário.

Ainda neste domingo, as vacinas serão trasladadas do Instituto Butantan para o depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos. Na segunda-feira, os imunizantes deverão ser embarcados pela Força Aérea Brasileira (FAB) para serem entregues aos estados.

Em Mato Grosso do Sul, a chegada, sem horário definido, será no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal farão a escolta do caminhão até o pátio da Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve). Depois, a distribuição será feita pelas forças estaduais.

Paulo Fernandes, Subcom (com informações de Rodson Lima, da SES, e Joelma Belchior, da Sejusp)

Fotos: Edemir Rodrigues