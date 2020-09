Mato Grosso do Sul passa dos 50 mil infectados pela Covid

50.645 positivos desde o início da pandemia. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

Mais uma vez Mato Grosso do Sul confirmou um alto número de casos do novo coronavírus e ultrapassou a marca dos 50 mil infectados pela Covid-19 nesta quarta-feira (2). Dados confirmados pelos municípios para a Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram 825 novos casos da doença no Estado, totalizando 50.645 positivos desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas houve a confirmação de 14 óbitos pela doença, sendo 8 deles do mês de agosto e 6 já no mês de setembro. Ao todo o Estado contabiliza 903 vidas perdidas desde março. A média móvel aponta que nos últimos 7 dias foram registrados 13,3 mortes por dia no Estado. Confira aqui o boletim epidemiológico detalhado.

A taxa de isolamento social se mantém abaixo do recomendado por autoridades mundiais de saúde que é de 70%. Nesta terça-feira (1) o índice mapeado em Mato Grosso do Sul foi de 35,1%, enquanto a Capital registrou 34,5%. Acesse aqui as taxas mapeadas nos municípios sul-mato-grossenses no primeiro dia de setembro.