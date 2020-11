Mato Grosso do Sul confirma mais três mortes e 176 casos confirmados de Covid-19

Covid-19 - (Foto: Shannon Stapleton/Reuters)

Mato Grosso do Sul registrou nesta segunda-feira, 16 de novembro, mais 176 casos confirmados de Covid-19, sendo a maior parte deles em Campo Grande (111). Na sequência, as cidades que mais tiveram testes positivos foram Corumbá (14), Dourados (11), Amambai (4) e Maracaju (4).

A alta taxa de positividade preocupa as autoridades de saúde do Estado. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a cada 100 exames processados no Laboratório Central de MS (Lacen) 40 dão positivos. “A maioria entre jovens”, alertou.

Na últimas 24 horas, três óbitos foram anotados em MS: um em Paranaíba (homem de 60 anos), um em Aral Moreia (mulher de 82 anos) e outro em Fátima do Sul (homem de 102 anos).

Com os números de hoje, Mato Grosso do Sul tem 88.111 casos confirmados da doença e 1.693 mortes. 227 seguem internadas nos hospitais, em leitos públicos e privados.

A partir desta semana, as lives nas redes sociais do Governo do Estado com informações sobre a doença serão feitas as segundas, quartas e sextas-feiras. Já os boletins diários poderão ser acessados pelo Portal MS e pelo Alerta Coronavírus .