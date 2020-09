Mato Grosso do Sul confirma mais 13 óbitos e eleva número de vítimas da Covid para 1.217

Teste de covid-19 - (Foto: Agência Brasil)

Mais 13 óbitos em decorrência da Covid foram confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A atualização consta no boletim epidemiológico apresentado nesta quinta-feira (24) e eleva o número de vítimas da doença para 1.217.

As mortes registradas nas últimas 24 horas são de pacientes com idades entre 45 e 85 anos, sendo cinco deles com nada relatado e os demais com comorbidades e fatores de risco. A taxa de letalidade se manteve em 1,8% e a média móvel de vidas perdidas também segue em patamar elevado indicando 12 mortes por dia nos últimos 7 dias.

Outro destaque apresentado pelo titular da SES, Geraldo Resende e a secretária-adjunta da pasta, Christine Maymone foi o elevado número de internações. O Estado tem 456 casos de internação, sendo 222 em leitos clínicos e 235 em leitos de UTI. Um paciente é de outro Estado.

Os gestores enfatizaram que a doença não está sob controle por ainda não apresentar declínio. Resende citou como exemplo a ocupação de leitos que tem aumentado e que só haverá uma diminuição com o apoio da população.

“Está havendo um aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI, e é importante a gente mostrar que isso é resultante da desobediência cega que a população está tendo. Entendo que estão cansados, mas é imprescindível que se alongue por mais alguns meses as medidas de prevenção. Porque nos só vamos ter um declínio desse número de internações hospitalares, principalmente em leitos de UTIs, se nós tivermos uma diminuição dos casos novos”, destacou.

De ontem para hoje foram confirmados 815 novos casos do novo coronavírus. Com a atualização a média móvel indica 661,7 pessoas infectadas por dia na última semana. O Estado possui 66.426 casos confirmados desde o início da pandemia, dos quais 6.542 casos estão ativos e 58.667 recuperados.

Desde março a SES registrou 26.1003 notificações, e 190.438 casos foram descartados. Nesta quinta-feira o número de testes em análise pelo Laboratório Central é de 1.084 e existem 3.055 casos pendentes de encerramento pelos municípios.

Confira aqui o detalhamento do boletim desta quinta-feira, 24 de setembro.