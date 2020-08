Mato Grosso do Sul confirma 100% de casos de Dengue e Coronavírus

Coronavírus x Dengue - (Foto: Divulgação)

Mato Grosso do Sul registrou somente no mês de julho 10.746 casos confirmados de dengue, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A média diária de casos confirmados era de 109 por dia. Em 2017 o estado registrou o índice mais baixo, com 7,277 casos e no ano de 2019 houve 85.429 casos durante todo o ano.

No total são 63.594 casos confirmados e 39 óbitos até o momento, sendo o segundo estado que mais possui notificações e casos confirmados no Brasil. O público alvo são pessoas do sexo feminino com idade entre 20 a 29 anos (19,59%).

Coronavírus - Segundo o boletim de hoje (1º), o Estado registrou mais de 800 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade chega a 1,5% em MS. Só a Capital tem 135 óbitos (1,3% taxa de letalidade), com 829 leitos clínicos ocupados sendo 38% por adultos e 7% pediátricos.

No total são 25.739 casos confirmados, 5.576 em isolamento social, 464 pessoas internadas e 19.300 pessoas recuperadas.