Mato Grosso do Sul começa vacinar idosos acima de 80 anos contra Covid-19 a partir desta sexta-feira

Mato Grosso do Sul começa vacinar idosos acima de 80 anos - (Foto: Saul Schramm)

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), orientou os municípios para que a partir desta sexta-feira (29) sejam vacinados contra Covid-19 os idosos acima de 80 anos.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o objetivo é proteger as populações que são mais vulneráveis. “Estamos vacinando os públicos prioritários e vamos ampliando na medida que forem imunizando as pessoas e com a chegada de novos lotes de vacina”, destacou.

Nesta sexta-feira, a SES irá enviar aos municípios 10.200 doses da vacina contra Covid-19 para que seja feita a primeira aplicação em 10.200 pessoas acima de 80 anos de idade. Segundo estimativa populacional do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul possui cerca de 51 mil idosos acima de 80 anos. Com essa remessa será possível imunizar 20% desse público alvo.

Mato Grosso do Sul iniciou a imunização dos primeiros grupos prioritários em 18 de janeiro, com a chegada do primeiro lote da vacina ao Estado.

Os municípios já estão nessa primeira fase imunizando os idosos com mais de 60 anos que moram em instituições como casas de repouso, portadores de deficiência em residências inclusivas, além de indígenas que moram em aldeias e trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente contra a pandemia de Covid-19. A partir de 29 de janeiro passará a incluir também os idosos acima de 80 anos no público prioritário da primeira fase.

Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro lote com 158,7 mil doses da vacina Coronavac em 18 de janeiro. O segundo lote chegou ao Estado em 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. O terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro com 10,2 mil doses da vacina Coronavac produzida no Brasil.