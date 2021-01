Marinha oferece estrutura para levar vacina contra Covid-19 a regiões de difícil acesso

Paulo Corrêa agradeceu o apoio e disse que é importante poder contar com a experiência da Marinha - (Foto: Edemir Rodrigues)

Em uma reunião com o governador em exercício Paulo Corrêa, a Marinha ofereceu o apoio para o transporte de vacinas contra a Covid-19 em regiões de difícil acesso.

O comandante do 6º Distrito Naval de Ladário, Contra-Almirante Sérgio Gago Guida, explicou que as chuvas dos últimos dias deram condição de navegação ao rio Paraguai.

“O aumento do nível do rio Paraguai permite que retomemos a navegação. Nós estamos prontos para atuar no transporte de vacinas para os ribeirinhos. O ministro da Defesa disse que podemos fazer o apoio e tem lugares que só podem ser acessados por embarcações ou via aérea”, disse o comandante.

Paulo Corrêa agradeceu o apoio e disse que é importante poder contar com a experiência da Marinha. Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado assumiu o governo durante as férias de Reinaldo Azambuja já que o vice-governador, Murilo Zauith, está com Covid-19.

Até o momento, Mato Grosso do Sul recebeu cerca de 190 mil doses de vacinas contra a doença. No dia 18 de janeiro, o Estado recebeu o primeiro lote com 158 mil doses da Coronavac. Já o segundo lote chegou ao Estado no dia 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. Um dia depois, foram entregues mais 10 mil doses do imunizante do Butantan.

Paulo Corrêa recebeu o comandante nesta quinta-feira (28) no gabinete da governadoria (foto: Edemir Rodrigues)