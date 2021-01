Maracaju recebe primeiras doses de vacina contra Covid-19

A imunização começou as 13h30 e dois profissionais da saúde que foram imunizados - (Foto: Divulgação)

Na tarde de hoje (19), Maracaju, a 141 km de Campo Grande, o prefeito Marcos Calderan deu o início as imunizações contra a Covid-19 no Posto Central ao lado do vice-prefeito Mauro Christianini, o presidente da Câmara Municipal Robert Ziemann, e a coordenadora de imunizações Daise Silva, começaram com dois profissionais da saúde.

A imunização começou as 13h30 e dois profissionais da saúde que foram imunizados. Serão vacinados nessa primeira fase 34% dos profissionais da saúde, 100% dos indígenas maiores de 18 anos e 100% dos idosos institucionalizados.

O prefeito Marcos Calderan ressaltou sobre a importância da vacinação. “Hoje estamos dando o ponta pé inicial para a imunização dos nossos munícipes, e é com muita alegria, muita fé e muita gratidão que começamos em fim essa imunização. Quero agradecer o empenho do nosso governador que tem feito muito por nossa cidade e acredito que logo toda nossa população será imunizada, digam sim ao fim do Covid-19 e sim para a vacinação”, finalizou o prefeito.