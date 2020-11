Mais de um terço dos testes em Campo Grande dá positivo para covid-19

Números da covid-19 em Campo Grande não indicam queda para novos casos - (Foto: Saul Schramm/Sejusp)

Os números de contaminação pelo novo coronavírus na Capital não são animadores. Mais de um terço das pessoas que realizam o teste para a doença constata infecção. A taxa de positividade se encontra em 40%. Isto é, a cada 100 testes feitos, 40 novos casos são confirmados.

Segundo Geraldo Resende, secretário estadual de Saúde, a maior incidência de contágio reside em pessoas jovens, o que causa preocupação, uma vez que essa faixa etária comumente não apresenta sintomas graves, dando a sensação de que a doença está controlada.

"Isso é algo que nos preocupa. Felizmente um grande contingente está numa faixa jovem, por isso estamos mantendo um patamar de internações que está girando entre 220 e 225, o que é 40% em relação aos períodos de agosto e setembro", disse Resende.

No Estado, o percentual médio é de 25%, valor que representa 25 pessoas com resultado positivo a cada 100 testes.

"Essa alta taxa de positividade, nós poderemos ter nos próximos dias aumento das taxas de internação e poderá haver no número de óbitos, vamos torcer para que isso não aconteça", afirmou o secretário.

De ontem para hoje, 176 pessoas foram confirmadas com a doença e outras três morreram em Mato Grosso do Sul. As vítimas eram de Aral Moreira, Fátima do Sul e Paranhos. A média móvel atual é de 426,4 casos novos por dia e 8,4 óbitos diários. A taxa de letalidade permanece há meses em 1,9% e o número de mortes chega a 1.693.