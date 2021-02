Mais de 22 mil doses de vacinas contra Covid desembarcam em aeroporto de Campo Grande

Novas doses de vacinas chegam em Campo Grande

Foram desembarcadas 22.500 doses dos imunizantes contra a Covid-19 no aeroporto de Campo Grande, no início da noite desta quarta-feira (24). As doses que chegaram por volta das 18h são da AstraZeneca/Oxford que vieram ao país vindas da Índia. Ainda na noite desta quarta (24), às 23h, outras 37.500 doses da CoronaVac chegarão ao solo sul-mato-grossense.

De acordo com a secretaria estadual de Saúde (SES), as vacinas não serão distribuídas aos municípios nessa quinta-feira (25), mas somente na sexta-feira (26). Ainda conforme as informações da secretaria, não se sabe ao certo o quantitativo de doses que serão destinados a cada um dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, mas que a imunização dos idosos será priorizada.

Para reforçar a campanha de imunização contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Mato Grosso do Sul informou que vai remanejar para à SES, 13.848 doses que eram destinadas à população indígena para imunização. Assim, Mato Grosso do Sul totalizará 49.548 doses disponíveis para a imunização sendo que deste quantitativo, 22 mil são para dose dois e o restante para os demais grupos.