Mais de 2 milhões de pessoas já passaram pelas barreiras sanitárias

De acordo com dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), até o último domingo, 19 de julho, 2.038.404 pessoas foram abordadas e 831.931 veículos fiscalizados pelas barreiras sanitárias instaladas no Estado.

Segundo o presidente da Comissão, coronel Hugo Djan, esse número pode ser ainda maior.

Das 31 barreiras sanitárias, 15 são de gestão estadual, sendo 13 delas estabelecidas por meio de decreto estadual e duas montadas conforme estratégia de combate ao vírus. As demais barreiras são de responsabilidade dos municípios e contam com assessoria do Estado.

Os postos de fiscalização funcionam como mecanismos de prevenção a contaminação pelo novo coronavírus.

O Coronel ressalta que a maior dificuldade enfrentada pelos profissionais ainda é a falta de conscientização da população.

A maior movimentação foi registrada na barreira de Bataguassu, na divisa com São Paulo, onde 569.982 pessoas foram paradas para entrevista e análise. Na sequência aparecem os postos de Três Lagoas/São Paulo (340.204 pessoas), Anaurilândia/São Paulo (114.632 pessoas), Mundo Novo/Paraná (109.965 pessoas) e Sonora/Mato Grosso (103.407 pessoas).