Mais de 12 mil pessoas foram orientadas nas barreiras e trabalho segue durante o fim de semana

Nos dois primeiros dias de operação, foram abordados 6.521 veículos vindo de outros municípios e de fora do Estado - (Foto: Diogo Gonçalves)

Em dois dias, mais de 12 mil pessoas passaram pelas barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Campo Grande em quatro pontos estratégicos dos principais acessos ao município. O trabalho de orientação de passageiros e motoristas, triagem e identificação de casos suspeitos, além de desinfecção de veículos que adentram à Capital vindos de municípios do interior e de fora do Estado, segue durante este sábado (13) e domingo (14), de 07h30 às 17h.

As barreiras sanitárias entraram em operação na quinta-feira (11) e faz parte de uma série de medidas que vêm sendo adotadas pela Prefeitura para conter o avanço da Covid-19 no município.

Nos dois primeiros dias de operação, foram abordados 6.521 veículos vindo de outros municípios e de fora do Estado. Os servidores realizaram a triagem e orientação de 12.412 pessoas, entre motoristas e passageiros. Durante a abordagem foram identificadas 12 pessoas com sintomas leves e todas foram orientadas a procurarem o serviço de saúde.

As intervenções ocorrem em quatro pontos estratégicos nas saídas para Cuiabá, Sidrolândia, São Paulo e Três Lagoas, onde há um fluxo maior de veículos vindo dos municípios do interior e de fora do Estado.