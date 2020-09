Mais cinco escolas particulares de Campo Grande recebem a fiscalização do MPMS

Vistoria em escola particular - (Foto: MPMS)

Em continuidade ao trabalho de fiscalização nas escolas particulares da capital que optaram por reabrir o ensino presencial, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou ontem (29) a vistoria em mais cinco escolas para averiguar se as normas impostas em decreto municipal estão sendo acatadas pelas instituições.

Promotoras do MPMS acompanhadas de técnicos periciais da organização em conjunto com órgãos fiscalizadores, visitaram no segundo dia de atividades as escolas, Colégio Liceu (unidade 1), Colégio Geração 2001, Colégio Status, Centro Educacional Século XX e Escola Nota 10.

De acordo com o MPMS dentre as instituições de ensino visitadas o Colégio Século XX já deu início às aulas com poucos alunos, apenas 9 retornaram. A Escola Status já está com projeto de biossegurança pronto para receber os alunos, e na data de ontem (29), já reiniciou suas atividades. O Colégio Geração 2001 também já adotou todos os aspectos de biossegurança. O Colégio Nota 10, que retornou às atividades nesta segunda-feira com projeto de biossegurança. E o Colégio Liceu (unidade 1), retorna às atividades a partir do dia 5 de outubro, e ainda está se preparando.

Para a Promotora da Saúde Filomena Aparecida Depolito Fluminhan. “É muito importante, principalmente nesse retorno, que as crianças que estão de volta, sintam-se seguras, o que nos dá também segurança de dar continuidade ao trabalho”.