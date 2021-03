Mais 25 novos óbitos são registrados no MS, nas últimas 24 horas - (Foto: Gov MS )

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 10, trouxe a confirmação de que já somamos 190.392 pessoas infectadas pelo vírus. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.237 novos casos. Uma média móvel de 896,4 casos ao dia.

Do total de casos confirmados, 10.444 pessoas estão e tratamento, em isolamento. Porém, 754 precisaram de internação. 419 ocupam leitos clínicos e outras 335 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.

Ainda de acordo com o boletim mais 25 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Com isso já totalizamos 3.516 óbitos do início da pandemia até agora.

Do total de óbitos registrados oito são de campo-grandenses, três são de Dourados, Corumbá e Costa Rica registraram dois óbitos. Já os municípios de Cassilândia, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Maracaju, Jardim, Sete Quedas, Terenos, Sidrolândia, Paranaíba, Nova Alvorada do Sul, registraram um óbito cada.

Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem hoje 106% dos leitos destinados à Covid-19 já ocupados. Na macrorregião de Dourados 94% de ocupação, na macrorregião de Três Lagoas 84% dos leitos estão ocupados e na macrorregião de Corumbá 58% de ocupação.

Durante a live o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, alertou sobre o decreto, publicado nesta quarta-feira, dia 10, e que institui medidas mais restritivas em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo ele o documento foi discutido com todos os 78 prefeitos, além do prefeito da Capital Marcos Trad.

Nesta terça-feira, dia 09, chegou ao estado a sétima remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Um total de 30.600 doses de Coronavac, que somadas as remessas anteriores, totalizam 317 mil doses de vacinas, entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac.