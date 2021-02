Mais 10 pessoas morrem por Covid-19 em MS e óbitos chegam à marca de 3,1 mil vítimas

Na capital, a ocupação nos leitos UTI/SUS é de 74% - (Foto: Chico Ribeiro)

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta sexta-feira (12), mostra que em apenas 24 horas dez pessoas morreram por Covid-19 em Mato Grosso do Sul, totalizando 3,1 mil vítimas da doença desde o início da pandemia.

“Nossa média móvel de óbitos é de 16,7, uma queda comparada aos últimos dias. A taxa de letalidade continua a mesma, de 1,8. Dos óbitos de hoje, três são de residentes de Campo Grande, dois de Corumbá, dois de Dourados e um de Maracaju, um de Ponta Porã e um de Sidrolândia”, ressaltou a secretária-adjunta, Christine Maymone.

Além disso, 700 novos exames deram positivos, somando 169.308 casos positivos da doença até agora. Deste total, 158.878 pessoas estão recuperadas da doença, enquanto que 6.852 estão em isolamento domiciliar e 478 estão hospitalizadas, em tratamento.

Dos casos que estão internados nas unidades hospitalares, 249 estão em leitos clínicos, sendo 163 pelo SUS e 86 na rede privada, enquanto que 229 estão em leitos de UTI, sendo 173 na rede pública e 56 na rede privada.

Sobre o comprometimento de leitos, a situação permanece alarmante em Dourados, com ocupação de 85% nos leitos UTI/SUS; em Campo Grande, o índice é 74%; enquanto que em Corumbá é de 62% e em Três Lagoas, de 54%.

Durante a live de hoje, o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, apresentou as informações sobre a Operação Carnaval que vai intensificar as fiscalizações em relação a aglomeração. “As festividades de carnaval estão suspensas, vamos intensificar o controle em locais que podem gerar aglomeração”.

Fraiha falou do histórico de recebimento e distribuição de vacinas. “ A nossa quarta remessa foi de 32 mil doses da Coronavac. Temos então o percentual de vacinados em relação a população geral do Estado, de 3,06%”.