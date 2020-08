Maioria dos leitores do portal "A Crítica" é a favor do lockdown em Campo Grande

Fechamento do Comercio - (Foto: Edemir Rodrigues)

Com a pandemia do novo coronavírus as estratégias de lockdown são medidas a serem tomadas a partir do momento em que as doenças atingem um alto grau de contágio, uma das soluções mais radicais para frear a curva de crescimento.

Campo Grande que estava na lista como um dos municípios de alto risco com a recomendação de lockdown deixou esse patamar, de acordo com relatório situacional divulgado nesta sexta-feira (14). Segundo dados do Boletim Epidemiológico Covid-19, divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde (SES) somente nos testes rápidos em Drive-Thru em Campo Grande de 6.219 testes 285 atestaram positivo (Taxa de positividade 4,6%). Já na E. E. Lucia Martins Coelho, ponto de testagem rápida convencional a taxa de positividade chega a 14,3%, com 1.547 testes positivos.

Na enquete realizada desde o último dia 8 até hoje (17), o portal A Crítica quis saber: “Você é a favor do lockdown em Campo Grande?”

O resultado apontou que 68% dos leitores são favoráveis ao lockdown, já 31% não concordam com a medida.

Nova enquete

Na última terça-feira (11) a Prefeitura de Campo Grande decretou a proibição do uso de bebidas alcoólicas em locais públicos da capital, o decreto veio após a recomendação de lockdown, a medida deixou a vigência ontem (16).

A nova enquete quer saber: “Você acredita que o decreto ajudou no combate à pandemia?”.