Macrorregiões de Campo Grande e Dourados com 100% de leitos ocupados - (Foto: Gov MS )

O boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 08, trouxe a confirmação de que já somamos 188.267 pessoas infectadas pelo vírus. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 652 novos casos. Uma média móvel de 898 casos ao dia. A taxa de contágio se mantém em 0.98, um índice bastante alto, se levarmos em consideração que o ideal é de apenas 0,5.

Do total de casos confirmados, 10.683 pessoas estão e tratamento. 9.559 estão em casa, em isolamento. Porém, 724 precisaram de internação. 387 ocupam leitos clínicos e outras 337 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.

Apesar dos números preocupantes, 174.515 infectados conseguiram se recuperar e um percentual de 2, 13% da população total, já vacinado, o que nos coloca em quinta posição entre todos os estados.

O boletim ainda trouxe a triste informações de que mais 25 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Com isso já totalizamos 3.469 óbitos do início da pandemia até agora.

Do total de óbitos registrados oito são de campo-grandenses, quatro são de Dourados, Naviraí e Corumbá registraram três cada e Ponta Porã dois óbitos. Já os municípios de Aquidauana, Costa rica, Coxim, Rochedo e Sidrolândia registraram um óbito cada.

Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem hoje 100% dos leitos destinados à Covid-19 já ocupados. Na macrorregião de Dourados 101% de ocupação, na macrorregião de Três Lagoas 78% dos leitos estão ocupados e na macrorregião de Corumbá 66% de ocupação.