Locais e número de testes para o coronavírus são ampliados na Capital

Teste Covid-19 - (Foto: Governo do Estado de MS)

Com a finalidade de atender a demanda da população em relação aos diagnósticos do coronavírus devido ao avanço expressivo da doença, o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), ampliou a quantidade e os locais para realização dos testes RT-PCR para a Covid-19.

A população tem uma nova alternativa além do Disk-Coronavírus (0800 647 0911), podendo se direcionar a uma das unidades de saúde elencadas pela Sesau para realização dos exames. “Com isso, além de desafogar o Disk-Coronavírus, vamos capilarizar e ficar mais próximo de quem precisa. O atendimento ampliado já traz resultados e quem procura o serviço já está conseguindo atendimento para o dia seguinte”, explica o diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha.

Com isso, aproximadamente 2,2 mil testes de biologia molecular serão realizados semanalmente apenas na Capital. A população pode realizar o teste de duas maneiras, uma agendando pelo 0800 647 0911 e sendo encaminhada ou para o drive-thru do Corpo de Bombeiros, ou para as 12 unidades de saúde: Cristo Redentor, Universitário, Mata do Jacinto, Estrela Dalva, Jardim Noroeste, Zé Pereira, Jardim Azaléia, Los Angeles, Botafogo, Iracy Coelho, Clínica da Família Caiobá e Vila Fernanda, durante os dias da semana; ou aos finais de semana na USF Cophavila, na USF Parque do Sol ou na Clínica da Família Nova Lima.

A alternativa é por demanda espontânea, ou seja, na qual as pessoas podem ir diretamente às unidades para fazer os agendamentos dos testes caso sejam consideradas elegíveis após passarem por consulta médica, pelo sistema Hygea, sem que seja, portanto, necessário ligar para o serviço do Disk Coronavírus.

As unidades que realizam esse tipo de atendimento são: Batistão; Parque do Sol; 26 de Agosto; Tiradentes; Dona Neta; Moreninha; Vila Nasser; Oliveira; Nova Bahia; São Francisco; Aero Itália e Albino Coimbra. As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo serviço de tele-consulta do município, pelo telefone 2020-2170.

“Temos recebido relatos de que as pessoas estão preferindo ir ao Corpo de Bombeiros, acreditando que neste local há uma melhor qualidade dos testes. Mas é importante ressaltar que em todos os lugares citados os exames são os mesmos, não havendo qualquer diferença entre a qualidade de um ou de outro tipo de diagnóstico”, ressalta o coronel Fraiha.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, reforça que a população, além de atender as medidas de biossegurança, precisa ficar atenta. "Quero manifestar a nossa preocupação com as pessoas que tiverem qualquer sintoma de síndrome respiratória, a pessoa com coriza, com dor de garganta, com febre, com dificuldade respiratória, precisa procurar imediatamente uma unidade de saúde. Nós temos centenas de unidade de saúde espalhadas pelos 79 municípios do nosso Estado e aqui na Capital, muitas delas fazendo agora a coleta dos exames, não só a consulta, cujas coletas estão sendo encaminhadas ao Lacen".