Leitos de UTI para pacientes com Covid-19 atingem capacidade máxima em Dourados

A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegou em 100% e a taxa onde estão incluídos os pacientes sem Covid esteve em 92% - (Foto: Edemir Rodrigues)

No Dia da Padroeira comemorado ontem (8) em Dourados, a 229 km de Campo Grande, os 19 leitos hospitalares utilizados para atendimento de pacientes com coronavírus em estado grave atingiram a capacidade máxima de ocupação.

A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) chegou em 100% e a taxa onde estão incluídos os pacientes sem Covid esteve em 92%. Dos 19 pacientes residentes em Dourados internados com a Covid-19 em estado de saúde grave, 14 estão em período ativo da doença, quatro na condição de suspeitos, além de uma pessoa que já passou o período de risco potencial de transmissão do vírus, mas seguem em tratamento intensivo.

Dourados registrou, desde o começo da pandemia, 10.671 casos de Covid com 128 óbitos, conforme atualização da Secretaria Municipal de Saúde. As informações são do Dourados News.