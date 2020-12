'Lei seca' é prorrogada em Dourados e venda de bebidas alcoólicas após às 22h é proibida

Centro de Dourados - (Foto: Divulgação)

No novo decreto publicado no Diário Oficial de Dourados no último dia 24, prorrogou a proibição da venda de bebidas alcoólicas no município pós as 22h. A determinação vale para atendimento presencial e também para modalidade de 'delivery'. A medida passou a valer desde ontem (25), feriado de Natal. O toque de recolher permanece das 22h às 5h.

A medida vale até o dia 7 de janeiro de 2021. O comércio de Dourados volta a atender em horário habitual, das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e das 8h às 16h aos sábados.

Mercados e atacados: de segunda a domingo das 7h30 às 22h;

Restaurantes: de segunda a domingo das 11h às 22h;

Bares: de segunda a domingo das 10h horas às 22h;

Conveniências: de segunda a domingo das 8h às 22h.

O novo decreto mantém o fechamento dos parques públicos, além da autorização de atividades religiosas e em estúdios de ginástica desde que seguindo as medidas de biossegurança. Com informações do portal Dourados News.