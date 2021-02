Jogos de sinuca voltam a ser liberados em bares e conveniências de Dourados

Os jogos voltaram a ser liberados na cidade - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Dourados, a 198 km de Campo Grande, divulgou um decreto ontem libera a atividade da sinuca que anteriormente estava proibida.

Para evitar a proliferação do vírus, o dono de estabelecimento terá que respeitar o limite de 50% da ocupação total do ambiente e a devida higienização dos materiais utilizados. O boliche já havia sido liberado no município anteriormente.

O documento mantém o horário de funcionamento do comércio de 08h às 18h de segunda a sexta-feira e das 08h às 16h aos sábados, bem como o funcionamento de bares e conveniências, de segunda a domingo das 11h às 18h, e após isso somente na modalidade “pegue e leve”, por meio de janela, até às 22h.

Segue suspenso o funcionamento das atividades: eventos e comemorações em chácaras; espaços de eventos, salões de condomínios, quer sejam organizados por particulares ou por empresas especializadas, bem como as atividades de bibliotecas, museus, teatros, cinemas, arenas, parques públicos e saunas.

Atualmente o toque de recolher na cidade está vigente das 22h às 5h. Com informações do portal Dourados News.