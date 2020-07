Japorã registra primeiro caso de Covid-19; doença está presente em 99% do Estado

O município de Japorã, localizado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, registrou nesta segunda-feira (27.07) a primeira ocorrência de Covid-19 - (Foto: Agência Brasil)

O município de Japorã, localizado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, registrou nesta segunda-feira (27.07) a primeira ocorrência de Covid-19. Com a anotação, já são 78 as cidades sul-mato-grossenses com casos confirmados do novo coronavírus - 99% das 79. No Estado, Figueirão é o único município onde a doença não circula.

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostram que mais 288 exames deram positivo para a doença em todo o MS nas últimas 24 horas. Com esse acréscimo, o número total de casos confirmados da doença no Estado chega a 21.802.

Também nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos, passando para 319 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 21.802 casos confirmados, 5.199 estão em isolamento domiciliar, 15.827 estão sem sintomas e já estão recuperados e 462 estão internados, sendo 292 em hospitais públicos e 170 em hospitais privados. Cinco pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

"Esses dados devem ser analisados pela população, que deve ficar em casa, principalmente nas cidades consideradas epicentro da pandemia em Mato Grosso do Sul", disse a secretária-adjunta da SES, Christinne Maymonne.

Segundo ela, Campo Grande e Corumbá continuam com alta frequência de casos novos e muitas internações. A Capital possui 8.579 casos confirmados e 104 óbitos. Na cidade do Pantanal são 1.014 casos da doença e 29 mortes.

A SES publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.