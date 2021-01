Janeiro registra mais de 460 óbitos por coronavírus e já é o 3º pior mês da pandemia

Janeiro é o 3º pior mês da pandemia - (Foto: Saul Schramm)

Faltam poucos dias para o primeiro mês de 2021 encerrar, porém, os números da pandemia estão longe de diminuir e com 461 óbitos registrados ao longo de janeiro, o mês já é o terceiro pior desde o início da propagação da doença, atrás apenas dos picos de agosto (488 mortes) e dezembro (583 vítimas).

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, em apenas 24 horas, foram registradas 20 mortes pela doença, com isso, totalizando 2.839 vítimas do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Além disso, mais de mil exames deram positivos em um dia, somando 157.758 casos confirmados da doença. Deste total, 145.442 estão recuperadas, 8.970 estão se recuperando, em isolamento domiciliar e 507 estão hospitalizadas.

Dos pacientes internados, 262 estão em leitos clínicos, sendo 168 pelo SUS e 98 na rede privada. E em UTI, 181 estão internados pelo SUS e 64 na rede privada, somando 245 sul-mato-grossenses que apresentam um quadro clínico mais grave.

Em relação ao comprometimento de leitos, a situação mais grave está na macrorregião de Dourados, com 85% de ocupação; na sequência Campo Grande, com 78% ; Corumbá, com 67% e Três Lagoas, com 62%.