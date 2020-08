População não fica em casa e casos confirmados se aproxima dos 30 mil em MS

Enquanto isso a transmissibilidade segue em alta - (Foto: Carlos Alberto Silva)

A adesão ao isolamento social não para de cair em Mato Grosso do Sul. Mapeamento desta terça-feira (4) identificou alta movimentação nas cidades e consequentemente recolhimento de apenas 35,9% da população em casa. Esse comportamento acontece pelo segundo dia seguido no Estado.

Enquanto isso a transmissibilidade segue em alta. Nesta quarta-feira (5) mais 637 testes positivos somaram-se aos dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Com isso o número de confirmados totaliza 28.315 mil casos em MS.

Nas últimas 24 horas a SES confirmou mais dez mortes em decorrência da doença, totalizando 38 vidas perdidas nos quatro primeiros dias de agosto, o que dá uma média de 9,5 óbitos/dia. Desde o início da pandemia 442 sul-mato-grossenses perderam a batalha para a Covid, e a taxa de letalidade do vírus no Estado está em 1.6%.

No mapeamento desta terça-feira Campo Grande ocupa o segundo pior índice entre as capitais brasileiras com taxa de distanciamento social de 35,2%. Até o momento a cidade possui 11.458 casos confirmados do novo coronavírus e 152 óbitos pela doença.

Nos municípios do interior as taxas de distanciamento medidas nesta terça-feira variam entre 28,8% em Anaurilândia e 55,6% em Douradina. Confira aqui a lista completa de cidades.