Internações por Covid-19 nas UTI's em MS sobem 10,8% em apenas um dia

Internações por Covid-19 nas UTI's em MS sobem 10,8%

Em Mato Grosso do Sul, entre os dias 17 e 18 de fevereiro, foi registrado um avanço no número de internações por complicações do coronavírus. No total, hoje, 509 pessoas estão hospitalizadas no Estado, 2,4% a mais que no dia anterior, com doze novas internações.

Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) revelam um aumento significativo, de 10,8%, na ocupação de leitos de UTI, somando 247 internações, sendo que deste total 187 estão em leitos públicos (aumento de 11 casos) e 60 na rede privada, com elevação de 27,7%.

Os leitos clínicos tiveram uma diminuição de 12 internações, com total 262 hospitalizados, sendo 180 do SUS e 82 da rede privada, com queda de 16,3% em relação ao dia anterior.

Por macrorregião, a situação continua mais grave em Dourados, com ocupação de 84% nos leitos UTI/SUS; em Campo Grande, a ocupação é de 77%; em Corumbá, de 70% e em Três Lagoas, de 54%.

De acordo com a SES, o Estado registra 173.235 casos confirmados da doença, com registro de 833 exames positivos em apenas 24 horas. Do total, 162.334 sul-mato-grossenses se recuperaram da doença, enquanto 7.214 estão em isolamento domiciliar.

Do início da pandemia até agora, 3.178 óbitos foram registrados, sendo 12 mortes em um dia e 235 ao longo deste mês de fevereiro.

