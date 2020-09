Internações e óbitos por coronavírus voltam a subir em Mato Grosso do Sul

Foram registradas 17 mortes um dia, alcançando 1.234 óbitos - (Foto: Edemir Rodrigues)

Três indicadores alarmantes relacionados ao coronavírus voltaram a subir em Mato Grosso do Sul: o número de internações, a taxa de letalidade e de contágio. Durante a live nas redes sociais do Governo do Estado, desta sexta-feira (25), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, salientou que esse avanço está relacionado ao feriado de 7 de setembro, quando se verificou um “afrouxamento” da população nas regras de isolamento social.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico, em apenas 24 horas, foram registrados 770 casos novos, totalizando 67.196 pessoas infectadas pela Covid-19. Foram registradas 17 mortes um dia, alcançando 1.234 óbitos. A média móvel dos óbitos aumentou para 12,29 mortes/dia. A taxa de contágio diária é de 1,06.

“A taxa de letalidade é de 1,8%, elevada e não desejável, deveríamos permanecer em menos de 1%”, avalia a secretária-adjunta, Christinne Maymone.

O número de pessoas internadas tem aumentado consideravelmente, com 501 pessoas internadas, sendo 499 de Mato Grosso do Sul e duas pessoas de outros Estados. Deste total, 257 estão em leitos clínicos e 244 leitos de UTI. “As internações dos leitos de UTI elevaram, de forma expressiva, considerando que ao longo da semana oscilava entre 217 e 220 internações”, explicou a secretária-adjunta.

