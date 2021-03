Indígena é exemplo de um Brasil que pode dar Certo

Dara Ramirez Lemos acompanhada Soraya Thronicke - (Foto: Divulgação)

Dara Ramirez Lemos tem 25 anos, nasceu em Caarapó (MS), estudou em escola pública e foi para o Rio Grande do Sul estudar medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Indígena da aldeia de Te´yikue em Caarapó (MS), localizada há 273 km da capital, Campo Grande, ela ousou sonhar e hoje é a primeira de sua aldeia a se formar em medicina.

Ela retornou para sua casa e, atualmente, atende às famílias que são amigas da sua. “Existe uma facilidade e uma ruptura quando a médica também é indígena como elas”, contou à senadora Soraya Thronicke (PSL), que foi ao município conhecê-la e conversar sobre o projeto Brasil Certo, lançado na segunda-feira, dia 8, em Dourados. A indígena se orgulha de sua terra e de sua etnia e quis retornar à aldeia para ajudar sua comunidade. “Quero fazer residência em ginecologia e obstetrícia, mas próximo daqui para ficar mais perto da minha família e da minha comunidade”, relatou.

Dois municípios em Mato Grosso do Sul conseguiram vacinar 100% dos indígenas contra o Covid-19, Caarapó e Bela Vista. “Com certeza, uma médica indígena rompeu a desinformação na aldeia e garantiu que essa vacinação acontecesse sem restrição”, contou o prefeito de Caarapó, André Luiz Nezzi. “Uma médica indígena colabora para prevenir a divulgação de fake News, uma vez que explica na língua nativa da aldeia”, comentou a senadora.

A médica disse que é grata aos pais e se emocionou ao falar deles. “Sem eles não conseguiria chegar até aqui. Sou grata a eles que sempre buscaram as oportunidades”, informou.

Recursos para o hospital filantrópico

Na ocasião, o prefeito da cidade relatou sobre as dificuldades do hospital filantrópico, Hospital Beneficente São Mateus, por conta do atendimento ao Covid. Ele pediu recursos principalmente para a contratação de médicos. Em 2020, por solicitação da senadora, o hospital obteve R$ 500 mil, em 2021, durante a reunião, ela garantiu que metade desse recurso iria para esse fim agora e o restante em outubro.

Sobre o Brasil Certo

O Brasil Certo quer incentivar a cidadania responsável, em busca de soluções definitivas para os problemas verificados em cidades de todo o País. O projeto foi idealizado pela senadora e presidente do PSL Mulher, Soraya Thronicke. Além de casos de mulheres inspiradoras, o projeto vai levar mais de 50 cursos on-line. A proposta é orientar as mulheres sobre como participar da política de forma responsável, defender seus direitos, fiscalizar recursos públicos, mobilizar a comunidade e se comunicar de forma eficaz nas redes sociais. Para saber mais, acesse: www.brasilcerto.com.br