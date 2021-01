Índia terena de 91 anos é a primeira a receber a vacina em Mato Grosso do Sul

O início da vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul foi marcado pela emoção do momento histórico - (Foto: Divulgação)

O início da vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul foi marcado pela emoção do momento histórico. Quatro pessoas receberam as primeiras doses da vacina no Estado, mas a primeira delas, foi a indígena Domingas da Silva de 91 anos, que fez questão de agradecer na língua materna.

A idosa que pertence à Aldeia Tereré em Sidrolândia, onde residem cerca de 256 famílias, conta que estava isolada desde o início da pandemia, mas que estava feliz em sair pela primeira vez para representar os povos indígenas e receber a vacina.

Maria Bezerra que mora no Asilo São João Bosco e fará 83 anos na próxima semana, o médico Márcio Estevão Midom, de 43 anos, que já atendeu mais de 120 pacientes graves de Covid no Hospital Regional, e a técnica de enfermagem Sandra Maria de Lima fazem história como os primeiros vacinados de Mato Grosso do Sul.

O governador Reinaldo Azambuja aproveitou para reforçar que a pandemia ainda não acabou e que as medidas de biossegurança precisam ser mantidas.

“A vacina chega no momento de esperança de todos nós e chegará a todos, mas enquanto isso, ainda é muito importante manter isolamento, uso de máscara. Quanto maior o número de cobertura vacinal, menor será a pressão por internação de leitos de UTI”.