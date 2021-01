Idosos em asilos de Campo Grande aderem a campanha de vacinação contra a Covid-19

Idoso do SIPHRA sendo vacinado com a Coronavac - (Foto: Divulgação/ Enfermeiro da Instituição)

A campanha de imunização contra a Covid-19 em Campo Grande continua a todo o vapor. Ontem (26), o Estado recebeu o terceiro lote da Coronavac para a vacinação dos grupos prioritários.

Todos os idosos do Asilo Dom Bosco e do SIPRHA, já receberam a primeira dose do imunizante na semana passada.

Segundo o enfermeiro da instituição, Anderson Gonçalves, as vacinas foram recebidas com muita felicidade, tanto pelos profissionais, quanto pelos idosos.

“Eles sabem da importância dessa vacina, tanto que os mais conscientes aplaudiram e já estavam esperando com a manga puxada para se vacinar. Foi uma festa, a reação foi muito boa, melhor do que a gente esperava”.

Com isso, o enfermeiro conta que a recepção destas doses da Coronavac, foi tão bem recebida quanto as outras campanhas de vacinação. “Geralmente são feitas campanhas vacinais da gripe e nenhuma foi tão bem recebida quanto essa. ”

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, ao todo, 24 instituições de longas permanências e duas residências inclusivas serão contempladas com as doses da Coronavac (vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac), totalizando 887 doses.

Mato Grosso do Sul já recebeu 190.960 doses de vacinas contra a Covid-19. Tendo recebido em primeira remessa 158.760 doses da Coronavac, 22 mil doses Oxford/ AstraZeneca em um segundo lote, e 10.200 em terceiro lote da Coronavac.