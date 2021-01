Idosos acima de 80 anos começam a ser vacinados a partir desta sexta-feira - (Foto: Foto: Saul Schramm)

Idosos com mais de 80 anos devem começar a ser vacinados a partir desta sexta-feira, dia 29. A recomendação será feita aos municípios, que segundo o Secretário de Saúde Geraldo Resende, recebem o terceiro lote da vacina, com 10.200 doses para que seja feita a primeira aplicação em 10.200 pessoas acima de 80 anos de idade.

Segundo estimativa populacional do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul possui cerca de 51 mil idosos acima de 80 anos. Com essa remessa será possível imunizar 20% desse público alvo.

Um balanço parcial da vacinação no Estado será divulgado na próxima segunda-feira.

O Estado recebeu o primeiro lote com 158,7 mil doses da vacina Coronavac em 18 de janeiro. O segundo lote chegou em 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. E o terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro com 10,2 mil doses da vacina Coronavac produzida no Brasil.