Ibrahimovic testa positivo para Covid-19 e desfalca Milan em jogo da Liga Europa

A direção do Milan revelou nesta quinta-feira que o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic testou positivo para o novo coronavírus. O jogador de 38 anos, colocado em quarentena em sua residência e isolado do resto do elenco, desfalca o time na partida contra o Bodo/Glimt, da Noruega, no estádio San Siro, em Milão, nesta quarta, pela terceira fase eliminatória da Liga Europa.

"Zlatan Ibrahimovic deu positivo para Covid-19 depois de uma segunda rodada de testes antes do jogo contra o Bodo/Glimt. O clube informou as autoridades competentes e o jogador foi imediatamente colocado em quarentena em casa", disse o comunicado do Milan nas redes sociais e em seu site oficial.

Ibrahimovic é mais um jogador infectado com o novo coronavírus no elenco do Milan. Antes dele, o zagueiro brasileiro Léo Duarte, ex-Flamengo, foi diagnosticado com a covid-19 na quarta-feira, o que fez com que todos os atletas do clube de Milão tivessem que refazer os testes por conta do protocolo da Uefa.

O sueco, autor dos dois gols da vitória do Milan sobre o Bologna na estreia pelo Campeonato Italiano, desfalca o time em um jogo decisivo na Liga Europa, já que as fases eliminatórias estão sendo disputadas em partida única. O vencedor passará aos playoffs, que é a última etapa antes da fase de grupos da competição.