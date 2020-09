IBGE apresenta plataforma interativa para apoiar municípios no combate à pandemia - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

O IBGE lançou nesta segunda-feira, 21, o Painel Covid-19 Síntese por Município, uma plataforma virtual com mapas interativos que permite analisar simultaneamente 24 indicadores. A intenção do instituto é oferecer recursos para gestores do País planejarem ações de apoio contra a pandemia do coronavírus em todos os 5.570 municípios do País.

"Os dados já estavam disponíveis nos sites do IBGE, mas reunir todos era trabalhoso. O usuário tinha que buscar dado por dado, em cada interface. Aqui a gente facilita e traz tudo já filtrado para o município de interesse", explicou Aline Lopes Coelho, gerente de Geoinformações do instituto.

Na plataforma, as informação foram divididas em três categorias - população vulnerável, capacidade de resposta do sistema de saúde e acompanhamento da pandemia - e 24 indicadores. O painel reúne informações de pesquisas do IBGE e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde, e da Fiocruz.

"Foi fundamental a parceria com a Fiocruz, para estender o olhar e entender esses dados todos", afirmou João Bosco Azevedo, diretor de Geociências do IBGE. Segundo o IBGE, dados da Fiocruz são repassados diariamente, mantendo o painel sempre atualizado.

No novo painel, é possível analisar a situação atual de cada um dos municípios brasileiros, incluindo a área de atendimento à saúde no qual está inserido. Prefeitos e gestores de diversos órgãos podem, por exemplo, analisar a densidade de moradores considerados de grupo de risco - inclusive com acesso a números absolutos - e criar políticas públicas a partir daí. "É muito importante que os gestores de cada localidade consigam entender as características de onde está, não só do seu município, mas também de seus vizinhos", ressaltou Aline.